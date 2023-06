Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 21 Migranten in Bautzen aufgegriffen

Bautzen (ots)

24.06.2023 / 07:20 Uhr / Bautzen

25.06.2023 / 11:05 Uhr / Bautzen

Am Wochenende hat die Bundespolizei in Bautzen insgesamt 21 syrische Migranten aufgegriffen. Sie ermittelt wegen des Einschleusens von Ausländern und sucht Zeugen.

Nahe des Roller Möbelmarktes kontrollierten Bundespolizisten am 24. Juni 2023 um 07:20 Uhr eine Gruppe von Personen, bei denen es sich um 14 syrische Staatsbürger handelt, die keine Dokumente für den legalen Aufenthalt dabeihatten und ein Schutzersuchen stellten. Am 25. Juni 2023 wurden an gleicher Stelle um 11:05 Uhr nochmals sieben Personen syrischer Herkunft aufgegriffen.

Die Migranten wurden in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Es handelt sich um 16 Männer im Alter zwischen 18 und 37 Jahren sowie um fünf männliche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 17 Jahren. Sie wurden inzwischen alle an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet. Die Bundespolizei geht davon aus, dass Schleuser die Syrer von Polen oder Tschechien kommend nach Deutschland eingeschleust und in Bautzen abgesetzt haben. Dies kann per PKW, Transporter oder LKW geschehen. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03586 / 76020.

