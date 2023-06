BPOLI EBB: Nicht versichertes Auto stillgelegt

Lawalde (ots) - Die Bundespolizei kontrollierte am 18. Juni 2023 bei Lawalde um 06:40 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann, ein in Berlin lebender 29-jähriger Deutscher, bereits im Mai 2022 wegen Strafvereitelung verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 824,50 Euro vor Ort bezahlen konnte, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 ...

