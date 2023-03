Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Freundlicher" Räuber in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 17. März 2023, hat ein bislang unbekannter Mann ein Geschäft an der Da-la-Chevallerie-Straße in Buer beraubt. Der Tatverdächtige betrat gegen 8.52 Uhr den Laden und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einer 42 Jahre alten Angestellten. Nachdem die Frau ihm Geldscheine gab, bedankte sich der Tatverdächtige höflich bei der Frau und flüchtete in unbekannte Richtung. Für die Polizei spielt es selbstverständlich keine Rolle, ob ein Tatverdächtiger freundlich ist oder nicht, wir ermitteln wegen einer Straftat. Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und war zur Tatzeit schwarz gekleidet, trug eine blaue OP-Maske, eine schwarze Kappe und Latexhandschuhe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

