Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Kindertagesstätte und Kirche in Durlach - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kindertagesstätte und eine Kirche im Stadtteil Durlach ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Montagabend 19:00 Uhr und Dienstagmorgen 07:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kita in der Weiherstraße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie anschließend ein Büro und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Vermutlich die gleichen Täter drangen in der Nacht auf Dienstag in die nachgelegene St. Peter und Paul Kirche ein. Die Unbekannten öffneten mehrere Schränke in der Sakristei, entwendeten nach derzeitigem Sachstand jedoch nichts.

In beiden Fällen verursachten die Diebe ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren an den Tatorten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 zu melden.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell