POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Frau von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Am Montagabend nahm die Polizei in Grötzingen einen seit langem umtriebigen Reifenstecher vorläufig fest. Der 81-jährige Verdächtige steht im Verdacht, in den vergangenen rund zwei Jahren die Reifen von weit über 100 Fahrzeugen aufgestochen zu haben. In einer koordinierten Aktion von Streifen- und Ermittlungsdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach konnte der Gesuchte nun ermittelt werden. Bei ...

mehr