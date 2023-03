Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kompressor Anhänger gestohlen

Geilenkirchen-Süggerath (ots)

Zwischen Mittwochvormittag (08. März), 11 Uhr, und Donnerstagmorgen (09. März), 7 Uhr, stahlen unbekannte Personen in der Straße Am Mühlenkamp einen Kompressor Anhänger, der auf dem Parkplatz Wurmtal abgestellt war. Am Anhänger war ein Nordhorner Kennzeichen angebracht (NOH-).

