Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Auf der alten Aachener Straße kam es am Donnerstagnachmittag (09. März) gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der 74-Jährige fuhr zuvor mit einem Verkaufswagen für Lebensmittel auf der Alten Aachener Straße aus Richtung Frelenberg kommend in Fahrtrichtung Palenberg. Möglicherweise auf Grund eines internistischen Notfalls kam er dann nach links von der Fahrspur ab und touchierte einen ihm entgegenkommenden und verkehrsbedingt wartenden PKW. Im Anschluss streifte der Verkaufswagen ein in Fahrtrichtung Palenberg am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Schließlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Mann wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

