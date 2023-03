POL-HS: Anhängerdiebstahl

Hückelhoven (ots) - Dienstagnachmittag (07. März) hielt sich ein 12-Jähriger zusammen mit einem Freund zwischen 13 Uhr und 14 Uhr Am Landabsatz auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Nähe einer Packstation auf. Der Junge gab an, dass sich plötzlich von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte, der ihn zur Seite schubste und ihm sein Handy aus der Hand riss. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Er war laut Beschreibung zwischen 25 und ...

