Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Mann eingeschlagen

Altenburg (ots)

In der Glockengasse entwickelte sich am 12.02.2023 gegen 02:00 Uhr ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und vier weiteren Männern (19J, 20J, 2x26J). Dabei schlugen die vier Männer ohne Vorwarnung auf den Geschädigten ein, bis dieser zu Boden ging. Hier traten und schlugen sie weiter auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Männer. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter durch Polizisten im Nahbereich gestellt werden. Für den verletzten Geschädigten forderten sie einen Rettungswagen zur Behandlung und Transport in ein Krankenhaus an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (TL)

