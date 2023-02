LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots) - Am 10.02.2023 gegen 19:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Beethovenstraße den 67-jährigen Fahrer eines Elektrorollers. Es stellte sich heraus, dass am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

