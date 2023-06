Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnreisender hatte verbotenes Springmesser dabei

Zittau (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 28. Juni 2023 am Zittauer Bahnhof um 20:00 Uhr einen 45-jährigen Tschechen, der griffbereit in seiner Bauchtasche ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 9,5 cm dabeihatte. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine Gefährdung für Bahnreisende hat nicht bestanden.

