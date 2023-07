Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung am Stadtbahnhof/Bushaltestellenhäuschen beschädigt/Kirchenfenster eingeschlagen/Vorläufige Festnahme nach Einbruch und Diebstahl

Iserlohn (ots)

Am Stadtbahnhof kam es am Montagabend, gegen 20:40 Uhr, zwischen einem 42-Jährigen und einem 25-Jährigem zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Prügelei schlug der 42-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit einer Bierflasche auf den Kopf. Beide Männer wurden leicht verletzt. Sie benötigten keine ärztliche Versorgung. Den Männern wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (schl)

Über das Wochenende wurden im Iserlohner Norden insgesamt drei Glasscheiben an Bushaltestellenhäuschen zerstört. In Drüpplingsen traf es dabei jeweils ein Häuschen in der Eichelberger Straße, eines Auf der Brüche und eines in der Heidestraße. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

An der St. Aloysius-Kirche wurden über das Wochenende zwei Scheiben eingeschlagen. Zudem wurde eine Gedenkkerze von einer Fensterbank gerissen. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Untergrüner Straße beobachtete am Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, zwei männliche Personen, die eine Brötchenkiste von der Anlieferung des dortigen Markts nahmen. Anschließend entfernten sie sich mit einem Einkaufswagen voller Leergut in Richtung Letmathe. Zuvor hatten sie einen Metallkäfig aufgebrochen, in welchem das Leergut lagerte. Die beiden Männer, ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Fluchtversuch des älteren schlug fehl. Die Polizeibeamten waren schneller. Da beide über keinen festen Wohnsitz verfügten, wurden sie vorläufig festgenommen. Das Diebesgut wurde dem Discounter ausgehändigt. (schl)

