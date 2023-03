POL-BI: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Friedrich-Ebert-Straße hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag, 05.03.2023, an zwei Pkw einen Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro verursacht. Ein 5er BMW und ein Ford Focus standen zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, an der Friedrich-Ebert-Straße und unweit der Einmündung der August-Bebel-Straße. Der 48-jährige Fahrer des BMW fand seine Limousine ...

