POL-BI: Unfallflucht: Zwei geparkte Pkw stark beschädigt

MK / Bielefeld - Mitte - An der Friedrich-Ebert-Straße hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag, 05.03.2023, an zwei Pkw einen Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro verursacht.

Ein 5er BMW und ein Ford Focus standen zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, an der Friedrich-Ebert-Straße und unweit der Einmündung der August-Bebel-Straße.

Der 48-jährige Fahrer des BMW fand seine Limousine am Sonntagmorgen gegenüber des ursprünglichen Abstellortes - quer über drei Parkplätze - stehend vor. Die Beifahrerseite war stark beschädigt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden des BMW schätzten Polizeibeamte auf 30.000 Euro. An den beiden Pkw sicherten sie Lackspuren von dem gesuchten, bislang unbekannten Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

