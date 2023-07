POL-MK: Beleidigung und mit Steinen beworfen

Hemer (ots) - Ein Senior wurde am Freitagnachmittag, gegen 13:40 Uhr, in seiner Wohnung Am Ballo durch eine unbekannte Spendensammlerin bestohlen. Die Frau half dem Mann zunächst mit seinem Rollator, als dieser sein Haus betreten wollte. Anschließend hielt sie ihm ein Klemmbrett mit einer angeblichen Spendenorganisation unter die Nase. Als der Senior in seiner Wohnung nach Kleingeld suchte, griff sich die Unbekannte ...

