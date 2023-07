POL-MK: Versuchter Firmeneinbruch

Plettenberg (ots) - Zwei Männer wurden am Montag gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt an der Ziegelstraße beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Auf den Überwachungskameras beobachteten Mitarbeiter, wie die Männer in einer vermeintlich unbeobachteten Situation Artikel in einen Rucksack umfüllten. Mit dem wollten sie das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter fing ...

mehr