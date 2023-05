POL-MG: Unfall: 24-Jährige leicht verletzt - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 15. Mai, ist es zu zwei Trickbetrügen an der Haustür im Stadtgebiet ge-kommen. Bei einer 83-Jährigen klingelte es gegen 9.15 Uhr an der Wohnungstür an der Kai-serstraße. Dort stand ein Mann, der sich unter Vorzeigen eines Ausweises als Mit-arbeiter der Telekom vorstellte. Er bat um Einlass in die Wohnung, da er am Fernse-her und ...

