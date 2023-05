POL-MG: Aufmerksame Zeugin: Stark alkoholisierter Autofahrer gestellt

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstag, 16. Mai, gegen 1 Uhr, Zutritt zu Geschäftsräumen an der Burggrafenstraße verschafft. Bei der Tatausübung von einer Zeugin gestört, flüchtete er mit einem niedrigen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung. Zwischen Freitag, 12. Mai, 16 Uhr und Montag, 15. Mai, 6 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büroräumen an der ...

mehr