Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstag, 16. Mai, gegen 1 Uhr, Zutritt zu Geschäftsräumen an der Burggrafenstraße verschafft. Bei der Tatausübung von einer Zeugin gestört, flüchtete er mit einem niedrigen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitag, 12. Mai, 16 Uhr und Montag, 15. Mai, 6 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büroräumen an der Bungtstraße in Hardterbroich-Pesch. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell