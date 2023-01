LPI-J: Schmuck und Elektrogeräte als Beute

Eberstedt (ots) - Am 17.01.2023 kam es in Eberstedt zu einem Wildunfall. Als gegen 7:10 Uhr ein Reh die Straße in Richtung Darnstedt überqueren wollte, konnte ein heranfahrender 47-jähriger Toyota-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Das Tier überlebte und konnte vom Unfallort fliehen. Der Fahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr