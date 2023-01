LPI-J: Mountainbike am Apoldaer Bahnhof gestohlen

Weimar (ots) - Am 17.01.2023 wurden in den Ortslagen Bad Berka und Blankenhain Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 450 gemessenen Fahrzeugen gab es 61 Beanstandungen, welche in der Folge mit 46 Verwarn- und 12 Bußgeldern geahndet wurden. Drei Fahrzeugführer erwartet zudem ein Fahrverbot. Schnellster war ein Fahrer in Blankenhain, er war mit 103 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr