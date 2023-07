POL-LB: Kornwestheim: Werkzeuge und Maschinen aus Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag (27.07.2023) zwischen 12.30 Uhr und 17.45 Uhr in der Kullenstraße in Korntal in eine Unfallflucht verwickelt war. Der Unbekannte streifte einen VW, der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt war, und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, ...

