Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Schulgebäude beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Schulgebäude, die zwischen Montag (24.07.2023) 18:00 Uhr und Dienstag (25.07.2023) 07:50 Uhr begangen wurde, sucht die Polizei noch Zeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Eltinger Straße in Leonberg mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes, indem sie mutmaßlich Steine gegen die Scheiben schlugen oder warfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell