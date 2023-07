Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: vier Verletzte nach Körperverletzung in Unterkunft für Geflüchtete

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Donnerstag (26.07.2023) gegen 23.30 Uhr in eine Unterkunft für Geflüchtete in der Straße "Im Wasen" in Besigheim aus, nachdem einige Bewohner einen Streit gemeldet hatten. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamte auf eine Vielzahl von Personen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zwei 23- und ein 28-Jähriger auf einen 24 Jahre alten Mann losgegangen sein sollen. Im Zuge dessen erlitten die beiden 23-Jährigen und der ein Jahr ältere Mann diverse Schnittverletzungen. Warum die Männer in Streit gerieten und wie die Verletzungen entstanden, ist derzeit noch nicht bekannt. Alle vier Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Einer der beiden 23-Jährigen und der 24 Jahre alte Mann mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Alle vier Männer wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

