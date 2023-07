Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruchsversuch in Sportwettenbüro - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Einbruchsversuch, der sich am Dienstag (25.07.2023) gegen 23:20 Uhr in ein Gebäude eines Sportwettenbüros in der Eltinger Straße in Leonberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Bislang noch unbekannte Täter stemmten zunächst ein Einbruchsschutzgitter vor einem Kellerfenster des Gebäudes aus der Verankerung. Anschließend warfen die Täter mit einem Pflasterstein die Kellerfensterscheibe des Gebäudes ein. Durch den Pflasterstein wurde eine Kellertüre getroffen, welche hierdurch beschädigt wurde. Mutmaßlich noch bevor die Täter in das Gebäude einsteigen konnten, flüchteten sie ohne Beute unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell