Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, nach Kleinsachsenheim aus, nachdem eine Anwohnerin Rauch wahrgenommen hatte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz konnte schließlich den Brandort lokalisieren. In Verlängerung des Bachwiesenwegs und des Grundwegs parallel der Metter war auf einem Gartengrundstück eine Hütte in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei war diese bereits völlig niedergebrannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de , bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

