POL-KS: Schockanruf: Betrüger erbeuten Ersparnisse von Senior in Immenhausen-Holzhausen; Zeugen der Geldübergabe gesucht

Kassel (ots) - Am Mittwoch, den 21.12.2022 gegen 00:05 Uhr kam es am Autobahnkreuz Kassel West zu einem Alleinunfall eines LKW´s mit Anhänger. Der LKW befuhr die BAB 49 in Fahrtrichtung Kassel und wollte auf die BAB 44 in Fahrtrichtung BAB 7 auffahren. In der Kurve kam der LKW zunächst nach rechts auf die dortige Bankette von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss gegen die linksseitig vorhandene Betonleitplanke. ...

