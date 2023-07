Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Lang andauernde und umfangreiche Ermittlungen führten am Mittwoch, 19. Juli 2023 zur Festnahme von drei Männern, die im Verdacht stehen, an über 40 Einbrüchen unter anderem im Raum Böblingen, Bietigheim (Baden), Ötigheim, Baden-Baden, Stuttgart und Remseck am Neckar beteiligt gewesen zu sein. Die Tatverdächtigen sollen sich beispielsweise gewaltsam Zutritt in Firmengebäude, Supermärkte, Arztpraxen und Hotels verschafft und dort unter anderem Bargeld entwendet haben. In mehreren Fällen sollen sie zudem Staubsaugerautomaten an Tankstellen und Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen rund 60.000 Euro erbeutet und einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht haben.

Die aufwendigen Ermittlungen mündeten am 19. Juli 2023 in Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Rastatt, in Baden-Baden sowie im Ortenaukreis und führten schließlich zu der vorläufigen Festnahme der drei Tatverdächtigen. Hierbei waren neben Kräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Offenburg sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. Im Zuge der Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die drei Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Während ein 21 Jahre alter Deutscher unter Auflagen auf freien Fuß entlassen wurde, erließ der Haftrichter gegen einen weiteren 21-jährigen und einen 35-jährigen, beide kosovarische Staatsangehörige, Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die beiden in Justizvollzugsanstalten ein.

Für weitere Details der Einbruchstaten in Bietigheim (Baden) und Ötigheim wird auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975).

