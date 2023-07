Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Polizei ermittelt wegen Brand im Bereich einer Schule und am Sportplatz

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gegen mehrere Minderjährige, die im Verdacht stehen, am Montagabend (24.07.2023) zunächst Schulhefte vor dem Eingang einer Schule in der Friedrichstraße sowie ein Sofa auf dem Sportplatz im Alter Postweg in Vaihingen an der Enz angezündet zu haben. Gegen 18.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da Anwohner ein Feuer vor der Schule entdeckt und auch erste Löschmaßnahmen durchgeführt hatten. Ein Anwohner teilte der Polizei während der Anzeigenaufnahme vor Ort mit, dass er vier männliche Minderjährige beobachtet hatte, die sich verdächtig verhalten hatten und konnte diese auch beschreiben. Die Fahndungsmaßnahmen, die das Polizeirevier Vaihingen an der Enz in der Folge durchführte, blieben jedoch zunächst ohne Ergebnis. Etwa eine Stunde später, kurz nach 19.00 Uhr, meldeten Anwohner im Bereich des Sportplatzes eine starke Rauchentwicklung. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war ein Sofa, das auf dem Sportplatz vor einem Gebäude stand, angesteckt worden. Das Feuer sprang schließlich auch auf das Gebäude, das als Lager genutzt wird und in dem sich eine Küche befindet, über und beschädigte Teile der Fassade und des Daches. Zeugen, die zuvor in einer nahegelegenen Sporthalle trainiert hatte, konnten wiederum vier Jungen beschreiben, die kurz vor Brandentdeckung den Sportplatz verlassen hatten. Die Beschreibung stimmte mit der der Anwohner aus der Friedrichstraße überein. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Der Gesamtsachschaden, der in der Friedrichstraße und im Alter Postweg entstand, wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen von erneuten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 14-Jähriger, der in Begleitung eines weiteren Jungen war, im Floschweg festgestellt werden. Der Jugendliche steht in dringendem Verdacht, für den Brand vor dem Schulgebäude verantwortlich zu sein. Er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

