Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Polizei sucht Zeugen nach fahrlässiger Körperverletzung durch Hundebiss

Ludwigsburg (ots)

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer fahrlässigen Körperverletzung, die sich am Dienstag (25.07.2023) gegen 14.25 Uhr in der Stettiner Straße in Schwieberdingen ereignete. Eine 90 Jahre alte Frau war zu Fuß, unterstützt durch einen Rollator, von einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Seelach" zu einem Pflegeheim unterwegs. Kurz vor ihrem Ziel begegnete sie einer noch unbekannten Frau, die zwei, etwa 20 cm hohe Hunde mit weißem, längerem Fell ausführte. Einer der Hunde biss der Seniorin im Vorbeigehen ins Bein. Die Unbekannte unternahm in der Folge nichts, sondern ging mit den beiden Vierbeinern zügig davon. Die 90-Jährige, die eine blutende Wunde erlitten hatte, wurde schließlich von Pflegekräften versorgt. Der Vorfall soll von einem bislang ebenfalls noch unbekannten Mann beobachtet worden sein. Die Polizei bittet nun diesen wie auch weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Frau mit den beiden Hunden geben könnten, sich unter Tel. 07141 18-9 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell