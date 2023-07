Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ammerbuch: Verkehrsunfall mit medizinischem Hintergrund

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.07.2023) gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81, Stuttgart in Fahrtrichtung Singen, auf Höhe Ammerbuch ein Verkehrsunfall. Zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Herrenberg und Rottenburg fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen ein 51-jähriger Lkw-Lenker. Dieser konnte mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache sein Fahrzeug nicht auf der Fahrbahn halten und geriet mehrfach nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein aufmerksamer Zeuge fuhr mit seinem Fahrzeug vor dem Lkw und setzte den Notruf ab. Der Lkw verkeilte sich schlussendlich bei der Kollision mit der Leitplanke und kam zum Stillstand. Der 51-jährige wurde aufgrund der medizinischen Ursache schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der entstandene Sachschaden an der Leitplanke ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls zur Unterstützungen an der Unfallstelle.

