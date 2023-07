POL-PDLD: Orientierungslos durch Wald geirrt

Kandel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Ortbereich Kandel mehrere Gegenstände beschädigt. An einem Fahrzeug in der Mozartstraße wurde der Außenspiegel abgerissen. Am Schwanenweiher wurden drei große Pflanzenkübel umgeworfen, ein weiterer wurde in den Weiher geworfen. Ebenso wurde ein Bistrostuhl in den Weiher geworfen. In den Straßen Beethovenstraße, Schubertstraße, Mozartstraße, ...

