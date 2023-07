Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Vandalismus im Ortsbereich

Kandel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Ortbereich Kandel mehrere Gegenstände beschädigt. An einem Fahrzeug in der Mozartstraße wurde der Außenspiegel abgerissen. Am Schwanenweiher wurden drei große Pflanzenkübel umgeworfen, ein weiterer wurde in den Weiher geworfen. Ebenso wurde ein Bistrostuhl in den Weiher geworfen. In den Straßen Beethovenstraße, Schubertstraße, Mozartstraße, Jahnstraße und Waldstraße waren mehrere gelbe Säcke verteilt. Am Bahnhof wurden zwei Straßenschilder verbogen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

