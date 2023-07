POL-PDLD: Bellheim - Zigarettendiebe unterwegs

Germersheim (ots) - Am Montagmorgen führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Germersheim durch. Hierbei wurden neben drei "Gurtmuffeln" auch drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zudem konnten an fünf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 ...

