POL-PDMY: Porsche Diebstahl am Nürburgring

Düngenheim (ots) - In der Zeit von Freitag, 07.07.23 bis Sonntag, 09.07.23, wurde in die Förderschule in Düngeneim eingebrochen. Die Täter hebelten in den Innenräumen des Gebäudekomplexes sämtliche Türen auf und entwendeten u.a. Laptops. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Täter dürften zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Wer hat was verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden. ...

