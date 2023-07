Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermeintliche Fundunterschlagung-Ehrlicher Finder

Remagen (ots)

Am Nachmittag des 08.07.2023 vergaß ein Fahrgast des Regionalexpress seinen Rucksack mit Inhalt (MacBook/Geldbörse mit Dokumenten/Haustürschlüssel/etc.) im Zug. Nachdem er den Verlust zeitnah bemerkte, konnte er den sich gerade wieder in Fahrt setzenden Zug dank guter Kondition mittels E-Bike an der nächsten Haltestelle einholen. Bei der Nachschau stellte er fest, dass der Rucksack nicht mehr im Abteil war. Eine anschließende Ortung ergab einen Standort in Remagen, so dass hiesige Dienststelle angefahren wurde. Nach mehreren Ortungen und dem jeweiligen Abklären musste die Suche aufgrund Zeitverzug in der Ortung erfolglos eingestellt werden. Ca. 2 Stunden später meldet sich der vermeintliche Geschädigte erneut und teilt mit, dass ein ehrliche Finder den Rucksack an sich genommen habe. In Remagen angekommen habe der Finder die Wohnanschrift des Verlierers eruieren können, so dass er sich anschließend mittels Zug in Richtung der Wohnanschrift des Verlierers begab. Hier wurde der Rucksack in unmittelbarer Nähe der Wohnung des Verlierers an diesen übergeben. Die Personalien des ehrlichen Finders sind hier nicht bekannt.

