Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kurzzeitige Ablenkung führt zu Unfall mit rund 120.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 120.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 05:00 Uhr in Ludwigsburg. Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr die Riedstraße aus Richtung Hirschbergstraße kommend, als er eigenen Angaben zufolge einen Anruf auf seinem Mobiltelefon entgegennehmen wollte. Vermutlich verlor er in diesem kurzen Moment der Ablenkung die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dort geparkten BMW. Durch die Kollision wurde der stehende BMW auf einen geparkten Dacia und dieser wiederum auf einen geparkten Fiat geschoben. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Sein 25-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell