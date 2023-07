Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung: Kradunfall, Motorradfahrer schwerstverletzt

Alflen (ots)

Am Freitag, 7. Juli 2023, gegen 12:10 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Motorradfahrer aus der VG Ulmen, die B259 aus Richtung Büchel in Richtung Ulmen. Der Kradfahrer wollte einen LKW in einer langgezogenen Rechtskurve überholen und übersah augenscheinlich beim Ausscheren einen entgegenkommenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Vorderrad des PKW abgerissen, weshalb sich dieser überschlug. Der Motorradfahrer wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden Insassen des PKW (Fahrer 76 und Beifahrerin 71 Jahre alt) aus dem Rheinland wurden ebenfalls verletzt abtransportiert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Bundesstraße wurde ca. 4 Stunden vollgesperrt. Die Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und ein Gutachter beauftragt.

