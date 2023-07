Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Täter gesucht: Diebstahl von Arbeitsgeräten einer Baustelle

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.07.2023) auf Mittwoch (05.07.2023)wurden von einem bislang unbekannten Täter eine Rüttelplatte (Hersteller: Aman) und ein Verdichter (Hersteller: Yanmar) von einer Baustelle der Deutschen Bahn entwendet. Die Arbeitsgeräte waren neben der B 267 nahe der Marienthaler Str. 21 in der Ortschaft Walporzheim (Bad Neuenahr-Ahrweiler) auf den Bahngleisen abgestellt worden. Somit war ein Zugang zu den Arbeitsgeräten nur über die Bahngleise möglich. Als mögliches Täterfahrzeug kommt ein blauer Kastenwagen mit langer Ladefläche in Betracht. Die Tat dürfte sich ca. um 01:45 Uhr ereignet haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Falls Sie Informationen zur Tat/zu möglichen Tätern oder zum o.g. möglichen Täterfahrzeug beisteuern können, bitten wir Sie um Mitteilung an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell