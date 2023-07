Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Jockgrim (ots)

Zu gleich drei Einbrüchen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kleingartenanlage "Schemmel" in Jockgrim. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zum Teil gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäuschen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Weitere Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizei in Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

