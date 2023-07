Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Herrenberg zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Zwischen einem späteren 19-jährigen Opfer und zwei weiteren Personen kam es zunächst am Rondell am Bahnhofsvorplatz zu Streitigkeiten. Plötzlich soll sich ein unbeteiligter und bislang noch unbekannter Täter der Gruppe genähert und dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin soll der Unbekannte in Richtung Bahnhofsunterführung geflüchtet sein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben, der ein pickeliges Gesicht gehabt haben und komplett dunkel gekleidet gewesen sein soll. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

