Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Mann ließ sich in Festsaal einschließen - Festnahme und Untersuchungshaftbefehl

Werne (ots)

Ein 31-jähriger, in Werne wohnhafter Mann verschaffte sich am Dienstagmittag (28.03.2023) Zutritt zu einem Festsaal an der Graf-von-Westerholt-Straße und ließ sich dort einschließen.

Der marokkanische Asylbewerber durchsuchte anschließend die dortigen Räume. Er konnte von Berechtigten auf einer Videoüberwachungsanlage bemerkt werden. Die hinzugezogenen Polizeikräfte konnten den Mann im Gebäude stellen.

Er wurde wegen versuchtem, schwerem Diebstahl festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten illegale Betäubungsmittel.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Tatverdächtige am 29.03.2023 einem Haftrichter beim Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Nachdem dieser die Untersuchungshaft angeordnet hatte, wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

