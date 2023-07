Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: tatkräftige Zeugen stoppen Unfallflüchtigen

Ludwigsburg (ots)

Tatkräftige Zeugen beendeten am frühen Dienstagmorgen (25.07.2023) gegen 02.20 Uhr die Unfallfahrt eines 36-jährigen Sattelzuglenkers, der trotz Verbots mit seinem Fahrzeug in die Straße "Am Kübelesbrunnen" in Metterzimmern eingefahren war. In der sehr engen Straße streifte der 36-Jährige zunächst einen geparkten VW und schob diesen gegen einen seitlich versetzt abgestellten Subaru. Der Sattelzug verkantete sich dann zusätzlich mit dem VW und einer Hausecke, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Anschließend setzte der Lenker seine Fahrt in die Rathausstraße fort. In der Mozartstraße beendeten die Zeugen die Flucht und hielten den 36-Jährigen an. Zeitgleich war die Polizei alarmiert worden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 21.000 Euro geschätzt.

