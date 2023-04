Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zeugenaufruf - Gefährlicher Eingriff in den Zugverkehr

Pfaffenhain (ots)

Am 2. April 2023 gegen 01:41 Uhr meldete ein Zeuge, dass durch unbekannte Täter, eine Betonplatte auf die Gleise des Bahnüberganges am Bahnhof Pfaffenhain gelegt wurde. Die 0,3 m x 0,4 m große Betonplatte ist vermutlich eine Abdeckplatte von einem Kabelschacht. Weitere Hindernisse wurde nicht aufgefunden. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ermittelt gegen unbekannte Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr. Sachdienliche Hin-weise werden unter der Rufnummer 0371 - 4615-105 entgegengenommen.

