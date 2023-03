Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mehrere Einschleusungen im Bereich Marienberg festgestellt

Marienberg (ots)

Am 22. März 2023 um 17:45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz nach eingegangenen Bürgerhinweis über eine Einschleusung von circa 20 Personen mit einem weißen Transporter informiert. Einsatzkräfte der PD Chemnitz kontrollierten daraufhin einen weißen Kleintransporter an der B 174, Kreuzung Heinzebank, nahe Marienberg. Als Fahrer konnte ein 40- jähriger türkischer Staatsangehöriger festgestellt werden. Bei der Nachschau auf der Ladefläche konnten keine Feststellung getroffen werden. Im Nahbereich konnten 11 männliche ausländische Personen durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz festgestellt werden, die im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug stehen. Bei den Personen handelt es sich um somalische Staatsangehörige ohne aufenthaltslegitimierenden Reisedokumente. Kurze Zeit später wurde ein weiterer weißer Transporter beobachtet. Die Einsatzkräfte der Landespolizei versuchten auch diesen Transporter einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 174 in Richtung Chemnitz. Kurz vor der Ortslage Großolbersdorf konnte das Fahrzeug gestellt werden. Als Fahrer konnte hier ein 22- jähriger Deutscher festgestellt werden. Auf der Ladefläche des weißen Transporters befanden sich 12, nach eigenen Angaben syrische Staatsangehörige ebenfalls ohne aufenthaltslegitimierenden Reisedokumente. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und dem Einschleusen von Ausländern wurden die Personen zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Ein Zusammenhang der beiden Schleusungssachverhalte wird geprüft und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die Bearbeitungen dauern an.

