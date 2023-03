Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Über 4500 Zigaretten in Reitzenhain sichergestellt

Reitzenhain (ots)

Am 13. März 2023 um 13:30 Uhr wurde ein Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung einer Kontrolle von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reitzenhain unterzogen. Im Fahrzeug befanden sich sieben bulgarische Staatsangehörige, von denen jeder seine erlaubte Freimenge an Zigaretten mit sich führte. Bei einer Nachschau im Fahrzeug wurde eine gelbe Reisetasche festgestellt, wo sich weitere 4620 Stück Zigaretten mit bulgarischer Steuerbanderole befanden. Die Zigaretten konnten zwei von den sieben Insassen zugeordnet werden, ebenfalls wurde eine Quittung vom HZA Regensburg in Höhe von über 400,- EUR für die Einfuhr von 1200 Zigaretten, Ende Februar, aufgefunden. Die Zigaretten wurden sichergestellt und später an das Hauptzollamt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell