Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Achten Sie auf Ihre Habseligkeiten

Chemnitz (ots)

In den vergangenen Wochenenden fiel den Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Chemnitz ein Jugendlicher auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Vorahnung der Einsatzkräfte richtig war. Der 17-jährige polizeibekannte Libyer hatte Diebesgut im Gesamtwert von ca. 1.700 Euro bei sich. Er entwendete kurz vor seiner Festnahme hochwertige Kleidungsstücke aus diversen Modegeschäften. Des Weiteren fanden die Beamten bei ihm Betäubungsmittel. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Seit Beginn des Jahres kam es auf dem Gebiet der Bahnanlagen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zu einer erhöhten Feststellung von Diebstahlsdelikten. Dabei nutzten die Diebe vor allem das Gedränge beim Einstiegsvorgang aus, um an die Wertsachen der Reisenden zu gelangen. Auch zurückgelassen Taschen und Koffer wurden entwendet, wenn der Eigentümer kurz unachtsam war oder die Toilette aufsuchte. Aus diesem Grund appelliert die Bundespolizei: Schützen Sie sich vor Taschen- und Trickdieben!

- Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten Sie eng am Körper tragen und am besten verschließbare Innentaschen benutzen. - Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper tragen und unter den Arm klemmen. - Beim Bezahlen keine Einblicke auf die PIN gewähren. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Taschen und Wertsachen. - Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie herantritt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird. - Führen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit sich, wie unbedingt nötig.

Bitte kontaktieren sie unverzüglich die Bundespolizei, wenn jemand Opfer eines Diebstahls wurde oder aber verdächtige Wahrnehmungen im Zug oder am Bahnhof gemacht hat.

