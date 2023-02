Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Montag

Ennepetal (ots)

Am Montag den 27.02.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach alarmiert. Um 11:39 Uhr war es eine Brandmeldeanlage eines Altenheims in Voerde die alarmierte. Durch Arbeiten an der Anlage hatte diese ausgelöst daher musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Um 16:07 Uhr wurde die Hauptwache zu einer medizinischen Erstversorgung in Voerde alarmiert. Hier wurde der Patient untersucht und betreut bis der Rettungsdienst eintraf. Von da aus ging es direkt zu einer Türöffnung nach Altenvoerde. Die Patientin wurde nicht angetroffen, somit war für die Feuerwehr und den Rettungsdienst keine weitere Tätigkeit notwendig. Der letzte Einsatz des Tages war ein brennender Altpapiercontainer um 17:54 Uhr in der Boesebecker Straße. Dieser wurde abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

