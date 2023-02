Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 23.03.2023 um 11:01 Uhr, wurden die Kräfte der Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur im Stadtteil Voerde alarmiert. Da sich die Verunreinigung quer durch das Stadtgebiet erstreckten, wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

In den späten Abendstunden, rückten die Kräfte der Hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, noch mehrfach zur Unterstützung des Retungsdienstes aus. Vor Ort wurde in beiden Fällen Unterstützung bei dem Transport der Patienten benötigt. Im Anschluss wurden die Patienten mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Einsätze, konnten von der Feuerwehr nach kurzer Zeit beendet werden.

