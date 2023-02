FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 17.02.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:48 Uhr zu einer Ölspur in die Feldstr. alarmiert. Die Kraftstoffspur wurde mit Ölbindemittel abgestumpft und anschließend das Bindemittel aufgenommen und Fachgerecht entsorgt. Einsatzende war für die 4 Einsatzkräfte und das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 13:20 Uhr. In der Nacht zum Samstag wurde um 00:59 Uhr die Hauptwache, der Löschzug Milspe Altenvoerde, sowie die LG Voerde zu einem ...

mehr